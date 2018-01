Abdelkadous Mouj i Eli Gordón guanyen la Marathon del Trail Rocacorba

L´inci de la temporada de Klassmark al Trail Rocacorba ha tingut tots els ingredients que fan gran una cursa de muntanya. Amb recorreguts de 5 estrelles, una participació de luxe i un ambient festiu dels que conviden a córrer en una jornada esplèndida. Molts han estat els protagonistes sobre els corriols de Rocacorba que, encapçalats per Abdelkadous Mouj i Eli Gordón, guanyadors de la Marathon, han gaudit sota un sol d´hivern que ha deixat una temperatura ideal per a córrer.

El Trail Rocacorba ha estat fidel a la tradició i ha mantingut les tres distàncies que l´han fet una de les curses preferides per obrir la temporada de trailrunning, i en aquesta setena edició de la prova els corredors han pogut escollir entre l´Express, el Trail i la Marathon. La jungla de Rocacorba i el seu santuari han estat testimonis d´una jornada memorable que s´iniciava a les 8 del matí amb la sortida de la Marathon i 40 kilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu i el cim de Rocacorba, el Golany i els Velers per davant. Ja des de l´inici Abdelkadous Mouj, del Runtrail, ha posat tota la carn a la graella i ha sortit disposat a arribar victoriós a la meta de Canet d´Adri. Per darrera un combatiu David Adan, de l´Inverse Team, intentava caçar-lo mentre mantenia la distància amb el seu company d´equip Marc Carós. Mouj ha aconseguit obrir forat respecte Adan i ha entrat eufòric i emocionat a meta amb 3:50:36 per aconseguir una victòria de molt prestigi a la Marathon del Trail Rocacorba. David Adan ha mantingut la segona posició i ha finalitzat amb 4:05:54, mentre que Marc Carós ha tancat el podi amb 4:08:31. En categoria femenina totes les mirades apuntaven al flamant fitxatge de Salomon Spain, la campiona d´Espanya de curses de muntanya Eli Gordón, que una vegada més volia deixar el seu segell en una gran cursa. Gordón ha dominat de principi a final amb l´autoritat de les gran campiones i ha aconseguit el triomf amb 4:19:14. Les brasileres Manu Vilaseca, del BUFF® Pro Team, i Fernanda Maciel del Red Bull - The North Face han mantingut un emocionant frec a frec, que finalment s´ha decantat de la mà de Vilaseca. Ha assolit la segona posició amb 4:58:24 per davant de Maciel, que ha estat tercera amb 5:01:21

La Marathon per equips ha estat un altre dels plats forts de la jornada i ha comptat amb la presència de participants de molt nivell. Adrià Canimas i Eric Moya, del Klassmark-Dynafit, defensaven la corona aconseguida l´any passat però la competència es presentava ferotge. Canimas i Moya han sortit forts per intentar obrir forat amb els perseguidors però la dupla Zoel Codolà i Ignasi Riuró, de l´Esports Maverick, ha agafat la davantera per imposar-se a la meta de Canet d´Adri amb 3:54:45. Canimas i Moya han estat finalment segons amb 4:05:55, mentre que el podi l´han tancat l´equip WTFT format per Gerard Morales (BUFF® Pro Team) i Lluís Ruiz amb 4:08:51. En categoria femenina les més ràpides de la Marathon per equips han estat Clàudia Roca (Blue Motors) i Judit Franch (Innov8), que amb 5:19:20 han avantatjat en gairebé 23 minuts a les Klassmark Girls, Anna Güell i Monica Fàbrega, mentre que Anca Salcudean i Fátima Bermudo han estat terceres amb 5:58:13. En categoria mixte victòria per Mónica Vives i Javier Gallardo de l´Sport HG AML amb 4:52:53, seguits per Anna Clapes i Uri Galvany del CE. Sensacions Uvex Team amb 5:01:43 i Ona Sociats i Gerard Artés del Twelve Monkeys Spartan SXG amb 5:10:05.

La darrera cursa a començar ha estat el Trail de 31 kilómetres amb 1.800 metres de desnivell positiu i que ha tingut, una vegada més, el segell d´Albert Pujol, de l´Sport HG AML que s´ha imposat amb un sensacional crono de 2:51:54 i s´ha apuntat la seva tercera victòria consecutiva. Eduard Hernández, de l´A.E. Matxacuca, i Rubén Hernández del BTR Pro Team, s´han hagut de conformar amb la segona i tercera posició amb 2:56:19 i 3:07:16, respectivament. En fèmines el podi l´han monopolitzat atletes de l´A.E. Matxacuca, que encapçalades per Sílvia Puigarnau han fet un recital al Trail Rocacorba. Puigarnau ha guanyat amb autoritat i un crono de 3:45:15, i l´han flanquejat al podi Paloma Lobera amb 3:57:47 i Cristina Hernández amb 4:00:36.

La cursa petita del Trail Rocacorba, l´Express de 21 kilòmetres i 800 metres de desnivell positiu, ha estat la més emocionant i disputada de la jornada. En categoria masculina les diferències han estat mínimes durant tota la cursa i la victòria final no s´ha decidit fins el descens del santuari on un excel·lent Jordi Rabionet (TR-Esports Parra), que finalment ha estat quart i no ha pogut aguantar el ritme dels millors també ha presentat la seva candidatura a la victòria. El guanyador ha estat Diego Cardozo Machado amb 1:41:17, que només ha tret 14 segons a Ferran Sampere, del Salomon Vertic, i 1:08 a Albert Soley de l´Inverse Team. En fèmines l´emoció ha durat fins el final gràcies al frec a frec entre les companyes de l´Inverse Team Mireia Pons i Gisela Carrión que han ofert un recital de força, velocitat i estratègia en cursa. Carrión ha pres la iniciativa conscient que l´ascens a Rocacorba era el seu punt fort però a 3 kilòmetres de meta s´ha vist superada per Mireia Pons que l´ha passada "com un avió", segons paraules de l´atleta. A meta Pons s´ha imposat amb 2:03:57 als 2:04:11 de Gisela Carrión. El podi l´ha completat Júlia Font, de l´Sport HG AML amb 2:08:06.