Alonso i Molina competeixen a les 24 hores de Daytona

El pilot lloretenc Miquel Molina participa aquest cap de setmana per primera vegada en les 24 hores de Daytona en la categoria GT Daytona. Molina és un dels favorits després d'haver aconseguit la segona posició en la classificació amb el Ferrari 488 GT3. Per altra banda, l'asturià Fernando Alonso, que va declarar no tenir un cotxe competitiu com esperava, va sortir en catorzena posició. La prova s'acabarà aquest vespre.