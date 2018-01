El Bàsquet Girona cedeix el primer lloc a l'EBA perdent amb el Masnou

El Bàsquet Girona va perdre ahir el lideratge a la pista del Vive El Masnou, on va caure per 105-80. Els de Quim Costa, així, es queden amb 12 victòries per les 14 dels maresmencs, que passen a encapçalar el grup C-A de la Lliga EBA, posició que fins ahir ocupava el Girona.

Ja des de bon principi les sensacions no eren bones i els locals, molt més motivats que els gironins, van aconseguir uns bons percentatges de tir en el primer quart, que va acabar amb un resultat de 28-15, una diferència que, a la llarga, es faria insalvable.

I és que al segon quart els gironins no van poder escurçar distàncies. Els locals van oferir un bon joc i, sobretot, van saber mantenir el seu encert anotador, per arribar al descans amb un resultat de 54-39.

A la segona part, lluny de relaxar-se, els maresmencs van seguir prement l'accelerador, tancant-lo amb 77-59, i ja a l'últim, la diferència era tan gran que es va fer impossible la remuntada, acabant amb una clara derrota, 105-80.

La propera setmana es descansa i el dia 10 de febrer jugaran a Fontajau davant el Mataró.