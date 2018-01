Colorado revoluciona el Llagostera

El migcampista andalús Àlex Colorado va esdevenir el gran protagonista del duel entre el Llagostera i el Vila-real B. Va reaparèixer després de gairebé un any lesionat i en nou minuts, va ser capaç del millor i del pitjor: marcar el gol de l'empat i acabar expulsat el duel.

Un partit que no es presentava gens fàcil per al conjunt llagosterenc, ja que al davant hi tenia el segon classificat de la categoria, un Vila-real B que desplega un molt bon futbol davant qualsevol rival. No obstant, l'equip dirigit per Òscar Álvarez, que amb l'empat d'ahir acumula una victòria i tres empats en els darrers quatre partits, va incomodar el contrari a la primera meitat. A la represa, als dos minuts, Pablo Sánchez avançava els del Gironès després de culminar una jugada col·lectiva.

No obstant, els valencians aconseguirien capgirar el marcador. Primer empatava Raba, amb un gran gol i a poc més d'un quart d'hora per al final, Morlanes capgirava el marcador amb un xut ajustat des de la frontal de l'àrea. A deu minuts del final tornava, després de gairebé un any lesionat, el migcampista Colorado. Una gran notícia per al jugador i per al club que, a més, seria millor quan, al minut 88, l'andalús aconseguia posar l'empat a dos definitiu al marcador. No obstant, dos minuts més tard, l'àrbitre l'expulsava amb vermella directa per una entrada al mig del camp. Amb el punt aconseguit, els llagosterencs en tenen 25 i podrien acabar en promoció de descens depenent dels resultats de l'Atlètic Balears i l'Olot.