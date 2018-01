Coutinho apunta de titular al Barça contra l'Alabès

Coutinho podria debutar avui com a tiular amb el Barça.

Coutinho podria debutar avui com a tiular amb el Barça. REUTERS

Després de la classificació per a les semifinals de la Copa del Rei, el Barça rep aquesta nit (20.45, Movistar Partidazo) l'Alabès en la vint-i-unena jornada de Lliga. Els blaugrana intentaran mantenir la imbatibilitat a la Lliga i la distància d'11 punts respecte al segon classificat, l'Atlètic de Madrid, abans de rebre dijous el València en l'anada de les semifinals de la Copa.

La incògnita és si Ernesto Valverde farà algunes rotacions pensant en el partit de Copa. Un dels que podria descansar és Iniesta, que deixaria el seu lloc al brasiler Coutinho, que debutaria com a titular després de tenir alguns minuts davant l'Espanyol en Copa. Yerry Mina també podria tenir els primers minuts com a blaugrana.

També torna després d'una lesió Paco Alcácer, que podria acompanyar Suárez i Messi a la davantera.

De fet, el colombià és un dels tres centrals que té disponible el tècnic extremeny després de la marxa a la Xina de Javier Mascherano i la lesió de Thomas Vermaelen la setmana passada al camp del Betis.

Tampoc hi seran André Gomes, baixa d'última hora per problemes digestius, i Ousmane Dembelé, que continua lesionat, mentre que Deulofeu i Denis Suárez han estat descartats de la convocatòria per decisió tècnica.

Els blaugrana esperen mantenir la porteria a zero i confirmar Marc André Ter Stegen com a porter menys golejat de la competició juntament amb Oblak, de l'Atlètic de Madrid. Un objectiu que han aconseguit en cinc dels últims sis partits.

Per altra banda, l'Alabès arriba al Camp Nou després de quedar eliminat de la Copa del Rei en la tanda de penals contra el València. Els bascos, dirigits per l'exblaugrana Abelardo, han sortit del descens a la Lliga després de la victòria fa dues setmanes davant el Sevilla (1-0) i l'empat contra el Leganés (2-2). Passi el que passi avui al Camp Nou, els victorians continuaran fora del perill, almenys, a dos punts.