Empats amb gust diferent per al Girona i el Lloret

El Citylift Girona no va saber rematar la feina i va veure com el Vic els privava d'una victòria, obligant-los a sumar només un punt. Els gironins van començar molt endollats i gràcies als gols de Raul Pelicano, Manel García i Oriol García, s'avançaven amb un clar 0-3 en el marcador. El Vic, però, no va abaixar els braços i, abans d'acabar-se la primera part, havia aconseguit el seu primer gol. Just abans del descans, el porter local va aturar un penal a Pelicano.

A la segona part, els gironins van controlar el partit, però en els últims minuts Jassel Oller es va erigir en la figura del Vic, marcant al 44 el 2-3 i, a pocs segons per al final, el definitiu empat a tres.

El Lloret Vila Esportiva va aconseguir rescatar un punt vital de la visita del Voltregà. Els de Manel Barceló van aconseguir neutralitzar els gols dels visitants per seguir allunyats de la zona baixa de la classificació.