El Llevant iguala un 2-0 contra un Dépor amb 10

Adrián, al minut 19, va posar per davant el Deportivo, abans que el jugador local Borges fos expulsat al minut 34. Tot i així, Andone va marcar el 2-0 per als gallecs just abans del descans. Va ser Ivi qui va rescatar el Llevant amb dos gols als minuts 80 i 84. L'empat fa que els de Parralo continuïn en descens, amb 17 punts, 11 menys que el Girona.