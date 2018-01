L'Uni es consolida a la Lliga

L'Spar Citylift Girona va apuntar-se un triomf de prestigi a la pista del tercer classificat de la Lliga Dia. Després de la derrota a la final de la Copa, davant el Perfumerías Avenida, i de refer-se a l'EuroCup davant el Virtus Eirene, tocava un altre partit que podia ser complicat, la visita a Esteiro per enfrontar-se a l'Uni Ferrol, que es trobava a només una victòria de les gironines. Això afegia un plus de pressió a l'equip, que volia mantenir-se en solitari en el segon lloc de la taula i amb aquesta mentalitat van sortir a la pista.

Ben aviat es van veure les diferències entre els dos equips. L'Uni Girona, que s'està acostumant al ritme de partits de jugar-ne dos cada setmana, no va voler problemes i, des del primer moment va imprimir un ritme alt, tant en l'aspecte anotador com en el defensiu, que es va traduir amb un 0-9 en el marcador als tres minuts. Amb una defensa molt ben posada davant un equip que no trobava les millors posicions de tir, les jugadores que dirigeix Èric Surís van anar eixamplant les diferències en el primer quart, per acabar guanyant-lo per setze punts (12-28).

Al segon quart van començar les rotacions de banqueta, fent entrar la segona unitat i això es va notar amb una reacció per part de l'equip local, que va aconseguir posar-se a nou punts després d'un bon parcial d'arrencada (33-42, minut 15). La reacció de les de Surís, però, no es va fer esperar i, ben aviat, van tornar a incrementar el seu ritme anotador i la seva pressió defensiva. Un 2+1 de Mendi tornava a posar el +12 en el marcador (33-45) i la diferència es va anar incrementant fins arribar als 18 punts al descans (35-53), després d'una primera part en la qual s'ha de destacar l'alt ritme anotador per part de tot l'equip, que va estar molt encertat.

A la segona part, el partit va seguir el mateix camí, però sense permetre que les locals aconseguissin tornar a entrar en el partit, com va estar a punt de passar a la primera part. Recolzant-se en l'alt encert anotador des del perímetre, Surís va repartir els minuts entre totes les seves jugadores, donant-los a totes el seu protagonisme (Núria Martínez, Nicole Romeo i Astou Traore van ser les que més estona van estar en pista, amb 24 minuts cadascuna). Això va permetre que, a més, totes les jugadores participessin de la victòria, anotant absolutament totes.

En la vessant anotadora, Astou Traore va tornar a ser la màxima encistelladora, aconseguint 19 punts (7 llançaments anotats de 9 intents, inclosos dos triples, a més de 3 tirs lliures dels quatre intentats). Amb tot, la jugadora amb millor valoració va ser Núria Martínez. La base, que va acabar amb 14 punts i 5 rebots, se'n va anar a una valoració de 22, essent la jugadora més valuosa del partit.

El tercer quart, però, tot i les estadístiques, no va ser el més reeixit del partit pel que fa a anotació, tot i que les gironines van dur la batuta en tot moment i es van quedar amb 16 punts anotats, tres més que les rivals. Amb aquest ritme, les diferències es van anar eixamplant i, ja en el darrer quart es van veure les màximes rendes en el marcador, els 27 punts del 48-75 i el 50-77, al principi del darrer quart (minuts 31 i 32), certificant una victòria més que clara de l'Spar Citylift Girona.



Dimecres torna l'EuroCup

Ara la plantilla de l'Uni Girona s'ha de centrar en el partit de dimecres, a Ragusa, on haurà de defensar una renda de 24 punts.