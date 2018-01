El Madrid es destapa amb una clara golejada al camp del València

El Madrid es va emportar els tres punts de Mestalla en vèncer un rival directe i canviar la tendència de la temporada després d'encaixar un cop dur dimecres en quedar eliminats de la Copa del Rei davant el Leganés.

Els blancs van aconseguir una contundent victòria (1-4) amb dos gols de Cristiano Ronaldo de penal en la primera part, i dues dianes més de Marcelo i Kroos en els instants finals del partit.

El partit va començar sense un dominador clar, amb més intensitat que futbol, i tots dos equips buscant fer mal al rival amb sortides ràpides després de la recuperació de pilota. En una d'aquestes sortides fulgurants, una combinació entre Marcelo i Cristiano Ronaldo acabava amb un clar penal sobre el portuguès, que ell mateix va transformar al minut 16 de partit.

També des dels onze metres va arribar el segon gol visitant. De nou Montoya, aquesta vegada de forma menys clara, va cometre penal després d'empènyer Benzema en un salt. Cristiano no va perdonar i va posar el 0-2.

Amb la graderia enfurismada per l'actuació d'Estrada Fernández, Rodrigo va tenir l'ocasió més clara per als locals, però la seva rematada a porteria buida va marxar per sobre del travesser.

Un cop més, els de Zidane van abaixar el ritme en la segona meitat, i el conjunt valencianista es va apropiar del domini total del partit. Els de Marcelino es van bolcar sobre l'àrea blanca, i van trobar la recompensa al cap de Santi Mina, que retallava distància a la sortida d'un córner. L'assetjament sobre la porteria de Navas no va cessar, i només un miraculós peu del porter blanc després d'un xut de Parejo va evitar l'empat.

Després, Zidane va donar entrada a Asensio i Lucas Vázquez, i els blancs van aconseguir anestesiar l'ímpetu local. En els minuts finals, dos detalls de qualitat dels jugadors madridistes van sentenciar el partit i van posar l'1-4 final. Primer va ser Marcelo qui va culminar una jugada personal per fer l'1-3, i després va fer el mateix Kroos amb un precís xut ras per sentenciar el partit. Els blancs aconseguien alliberar-se contra un rival directe a la zona alta després de la decepció de la Copa.