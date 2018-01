Dos gols en pròpia porta acaben amb les opcions de l'Espanyol a Butarque

Són tres ja les jornades de Lliga que l'Espanyol encadena sense guanyar. Les errades en defensa i la mala fortuna van jugar en contra dels blanc-i-blaus, que ahir van marxar de Butarque sense ni un punt a la butxaca. Van perdre per 3-2 contra un Leganés que posava, d'aquesta manera, la cirereta a la seva setmana gran, en què l'equip d'Asier Garitano eliminava el Reial Madrid per plantar-se per primer cop en la seva història a les semifinals de Copa.

Arribava l'Espanyol a la cita amb la necessitat d'espolsar-se l'eliminació a mans del Barça. Se'ls presentava una bona opció per guanyar, o com a mínim puntuar, i treure el cap de la part baixa de la classificació. I tot i així, va ser el Leganés l'equip que millor va saltar al camp. Potser pel seu estat de moral, més alt ara mateix que el dels de Quique Sánchez Flores. En els primers minuts, va quedar clar. Xut al pal de Brasanac i, just després, l'1-0 obra d'Hermoso a la seva pròpia porteria, en desviar una rematada de Zaldua.

Després, intercanvi de cops amb ocasions a banda i banda. Ho provaven Sergio García i Guerrero, cap dels dos afortunats. Fins que abans del descans, Hermoso va tenir l'empat en una rematada a boca de canó en un servei de cantonada. Quan ja es cantava el gol, Bustinza va posar el cap in extremis per evitar un mal major.

Havia avisat l'Espanyol, que s'afanyava a confirmar les seves intencions just després del descans: Marc Navarro va guanyar-li la partida a Raúl García per banda dreta, va provar sort i el seu xut s'acabaria colant al fons de la porteria: 1-1 i un munt de minuts per intentar la remuntada.

El gol va fer estirar l'equip de Sánchez Flores, que va passar a dominar el tempo del partit. Fins que Garitano va sacsejar la banqueta i, també, quan Guerrero va aparèixer per calmar els ànims d'una afició que començava a impacientar-se. El davanter va rematar la centrada de Raúl García i feia el segon.

La sort va tornar a girar-li l'esquena a l'Espanyol. Primer, quan el travesser escupia el xut potent de Marc Navarro. Després, l'àrbitre va tallar sense voler una bona acció dels catalans i va organitzar el contracop que acabaria amb el 3-1. Un gol, de nou, en pròpia porta. I sí, d'Hermoso.

No va arribar el quart de miracle gràcies a la fusta, que va evitar que la pilota enviada per Bustinza acabés en gol. Però el que són les coses. Hermoso, el protagonista del partit, va posar-hi un xic d'emoció als últims compassos. Aquest cop a la porteria que tocava, va marcar. Era el 3-2, a tocar del descompte. Però no hi havia temps per a més. Derrota de l'Espanyol. La segona consecutiva. I tercera jornada sense guanyar per als blanc-i-blaus, que la jornada vinent reben el Barça.