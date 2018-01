El Figueres agafa una mica d'aire amb una treballada victòria al camp del Vilassar

El Figueres va guanyar de nou a domicili, on el duet Yeto-Damià, encara no ha perdut. Ahir va ser al camp del Vilassar de Mar per 0 a 2 i els figuerencs van haver de resoldre el partit a la segona meitat malgrat dominar els primers quaranta-cinc minuts i tenir ocasions clares.

Els visitants van ser qui van portar la iniciativa del partit, amb recuperacions ràpides després de pèrdues i arribades amb perill a la porteria rival. Així i tot, el 0-0 no es va moure malgrat i que als gironins els van anul·lar un gol al voltant de la mitja hora de partit per fora de joc de Ferrón.

En canvi, el Vilassar només va crear perill a la porteria d'Aroca amb alguna centrada lateral.

La segona meitat va començar amb l'explusió del jugador local Jiménez, que va veure dues targetes grogues en qüestió de quatre minuts (al 48 i al 52).

Amb un més, el Figueres es va trobar més còmode damunt el terreny de joc i va trobar la recompensa amb un gol de Pimentel al minut 56.

Només set minuts més tard, al 63, Chavarría va servir la pilota enrere a Bonaventura, que feia dos minuts que era al camp, i marcava el 0-2.

A partir d'aquí els figuerencs es van dedicar a tenir la possessió de la pilota davant un rival cansat i amb deu sobre el camp.

El conjunt entrenat per Yeto i Damià hauria pogut ampliar la diferència amb un xut de falta de Joan Pons que va aturar amb la cuixa el porter del Vilassar, i amb un xut creuat de Chavarría.

Al final, un 0-2 al marcador que deixa el Figueres 12 punts per sobre del descens. Ara, el pròxim objectiu dels entrenadors figuerencs és guanyar a Vilatenim, on encara no ho han fet. L'oportunitat serà dissabte contra el Cerdanyola.