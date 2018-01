Henry debuta amb gol però el Palamós no suma la victòria

El Palamós segueix en una dinàmica molt negativa i amb el d'ahir, ja fa set jornades que no guanya, a més, amb la victòria del Granollers els de Pitu Batlle només són fora del descens per la diferència del gols. El degà va jugar un partit molt seriós i intens i va fer mèrits suficients per aconseguir la victòria. En el minut 3, Marc Gelmà va poder avançar els locals, però el seu xut es va perdre a la dreta de Toni. En canvi el primer xut dels barcelonins va acabar al fons de la porteria. El davanter visitant Josele va superar per alt i amb una vaselina Quinti.

Henry, una de les noves incorporacions del degà aquesta setmana, va aconseguir el gol de l'empat després de llançar-se en planxa a l'interior de l'àrea petita a la mitja hora de joc després que la pilota toqués el pal amb una pentinada de cap d'Alberto.

La resta del partit va tenir poca història, sense cap ocasió clara per a cap dels dos equips i amb molt de joc al camp. Dos llançaments de falta visitants ben resolts per Quinti va ser el més destacat de la segona meitat.