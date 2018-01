Jordi Ribera porta Espanya a l'or

La selecció espanyola d'handbol es va proclamar ahir campiona d'Europa en vèncer (29-23) Suècia en la final, primer or continental per a Espanya en la seva cinquena oportunitat, després d'una final de menys a més en la qual els de Jordi Ribera van aixafar al seu rival en la segona part. El tècnic de Sarrià ha portat Espanya a l'or en la seva segona gran cita a la banqueta del combinat espanyol: cinquè lloc en el seu debut en el mundial de França de l'any passat i ara, amb més temps per treballar, el títol de campions d'Europa. Espanya, campiona del món el 2005 i 2013, va aconseguir la glòria continental per reclamar els focus del millor handbol. La progressió dels últims Europeus, quarta en 2012, bronze el 2014, plata en 2016, va culminar amb l'anhelat títol.

Espanya va marxar al descans amb un 12-14 en contra i una falta de fluïdesa fruit de la desimboltura de la jove Suècia, amb un gran Appelgren sota pals (11 parades). Sterbik va igualar i va millorar aquesta actuació en la segona mitja hora i Espanya va aconseguir una renda que no va deixar de créixer, traient la seva millor versió, la que la va portar a la seva cinquena final, per destrossar una Suècia impotent.

Aquestes parades d'Appelgren en els compassos inicials van provocar el curtcircuit espanyol. Els de Ribera van trobar dubtes en el seu atac, poca fluïdesa que va oferir errors i pèrdues que van donar ales a Suècia. El quadre escandinau va aprofitar els gols en contraatac i es va guanyar el control del marcador (4-7). La defensa espany0la no va saber frenar un rival alegre i en atac va perdonar davant un Appelgren crescut.

Suècia va demostrar la seva desimboltura durant el torneig i, amb quatre gols, Ferran Solé va treure també el seu desvergonyiment per sufocar l'incendi al descans (12-14). Malgrat les 11 parades del porter rival, els de Ribera no van perdre els nervis i van esperar el seu moment. El cop espanyol va arribar en el segon temps. Sterbik, que havia entrant després d'uns minuts de Rodrigo, va impartir càtedra per posar Espanya en igualtat de condicions amb les accions d'Appelgren. La doble campiona del món es va activar des del canvi en defensa al 5.1 i el parcial va ser demolidor contra els suecs. Els de Ribera van donar la volta a la final i van posar la directa cap a l'anhelat or amb Ariño, Balaguer i Entrerríos. Jristjan Andresson va buscar solucions al canvi de guió però va ser Espanya qui es va trobar a si mateixa (20-15). Sterbik, reforç exprés i de luxe per al lesionat Pérez de Vargas, va acabar de trasbalsar els suecs, plens de pèrdues i sobrepassats, i Espanya va marxar (25-17) a deu minuts del final. Un final còmode per assaborir la glòria esquiva el 1996, 1998, 2006 i 2016.