Mouj i Gordón són els més ràpids en la distància llarga del Trail Rocacorba

El temps va respectar els participants del Trial Rocacorba i amb un sol d'hivern, que pocs esperaven a meitat de setmana, la prova organitzada per Klassmark ha estat una èxit amb una partipació de molt nivell i les victòries d'Abdelkadous Mouj i Eli Gordón s´imposen a la Marató, de 40 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu); Albert Pujol i Sílvia Puigarnau en la Trail (31 i 1.800 ; i Diego Cardoso en l´Express (21 i 800). Zoel Codolà i Ignasi Riuró (categoria masculina), Clàudia Roca i Judit Franch (femenina) i Mónica Vives i Javier Gallardo (mixt) varen ser els guanyadors de la prova Marató per equips.

Una temporada més es van respectar les tres distàncies que es realitzen a la prova. A les 8 del matí es donava el tret de sortida de la Marató, que tenia per davant 40 quilòmetres i, 2.000 metres de desnivell positiu, amb punt culminant al cim de Rocacorba. Des de bon principi Abdelkadous Mouj es va posar al capdavant i no va deixar escapar aquest privilegi, iniciant la prova amb la victòria final a Canet d´Adri entre cella i cella. Va fer un temps de 3 hores, 50 minuts i 36 segons. En categoria femenina, la guanyadora de la prova va ser Eli Gordón (4:19:14), flamant fitxatge de Salomon Spain i que va respondre a les expectatives posades sobre ella.

A la darrera prova, el trail de 31 quilòmetres amb 1.800 metres de desnivell, Albert Pujol va tornar a mostrar el seu poder imposant-se amb un temps de 2:51:54, mantenint així la seva corona per tercer any consecutiu. En categoria femenina, Sílvia Puigarnau es va enfilar al graó més alt del podi amb una marca de 3:45:15. Finalment, en l´Expreas el guanyador va ser Diego Cardozo Machado, amb 1:41:17, que només va treure 14 segons a Ferran Sampere i 1:08 a Albert Soley. En dones Mireia Pons i Gisela Carrión van anar fre a frec fins al final, amb victòria per a la primera. Júlia Font va ser tercera.