Un Olot en estat pletòric encadena la seva tercera victòria consecutiva

El conjunt olotí ha agafat velocitat de creuer i sembla decidit a agafar-se a la permanència com més aviat millor. Amb la victòria d'ahir a Saragossa, el conjunt entrenat per Raúl Garrido encadena tres victòries, dues de les quals a domicili, fent valer el seu gran estat de forma a la classificació, en què aconsegueixen sortir de qualsevol perill de descens, per primer cop des de la jornada 9.

Al camp del cuer, l'Aragó, als olotins només els valia la victòria. Així ho destacava Garrido a la prèvia del partit i els seus jugadors van respondre sobre el terreny de joc. Amb la inèrcia positiva de les últimes dues victòries, l'Olot va sortir a la Ciutat Esportiva del Saragossa a fer mal a un rival que segueix com a últim destacat de la categoria. Amb la parella dels «Marcs» en atac, Mas i Cosme, els olotins van sortir amb ganes i primer el de Sils, amb un gol que l'àrbitre va anul·lar i després el valencià van estar a punt de perforar la porteria contrària. També la tindria Hèctor Simón, abans que Ginard, en una de les poques vegades que va haver d'intervenir, també salvés el seu equip amb una fantàstica aturada.

L'acció del porter balear era el preludi del primer gol de l'enfrontament. Al minut 36 de la primera meitat, Marc Mas enviava la pilota al fons de la xarxa després d'aprofitar una assistència de Pedro del Campo, que havia culminat una fantàstica jugada individual. Els garrotxins, amb avantatge al marcador, van aconseguir estar més còmodes sobre el camp, encara que abans del descans el darrer a avisar va ser el local Aparicio, amb un xut que va marxar fora.

El duel es va revolucionar a l'inici de la segona meitat amb ocasions per a totes dues bandes. Primer, el jugador del conjunt olotí Marc Cosme va estavellar una pilota al travesser i poc després, a l'altra banda del camp, Ginard tornava a aparèixer per evitar l'empat de Nieto. Sense cap mena de dubte era Marc Cosme un dels jugadors visitants més actius i a punt va estar novament de fer el segon a l'hora de partit, però es va trobar amb una magnífica resposta del porter Aarón.

Al minut 67 entrava al terreny de joc Jordi Xumetra, debutant així amb la samarreta olotina. Tot just tres minuts després, Hèctor Simon deixava el partit gairebé vist per a sentència a favor dels gironins. En una jugada nascuda des d'un servei de banda, el de Llançà aprofitava una pilota morta dins l'àrea per ajustar la pilota al fons de la porteria.

El segon gol va donar encara més aire als de Garrido, que no es van fer enrere i, fins al final del partit, només van concedir una clara ocasió per marcar a favor de l'Aragó. No obstant, Jose, sobre la mateixa ratlla de gol, va assegurar que els de la Garrotxa mantingurssin la porteria a zero.

Al final, victòria, la tercera seguida, molt celebrada per un Olot que ha netejat per complet la seva imatge i ha aconseguit encadenar tres triomfs, quelcom que semblava impensable un parell de mesos enrere. Amb 25 punts, els olotins estan fora de qualsevol perill de descens i buscaran novament els tres punts en el derbi, a casa, contra el Peralada.