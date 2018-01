Patint però guanyant

El Barça va remuntar (2-1) amb dificultats davant l'Alabès, gràcies als gols de Luis Suárez i Leo Messi que van servir per donar la volta a la diana inicial de John Guidetti. Tot plegat, en un duel en què l'equip visitant va fregar repetir la victòria del curs passat al Camp Nou. Una voleia de l'uruguaià i un magistral llançament de falta de l'argentí, tots dos en els últims vint minuts de joc, van fer inútil el 0-1 del primer temps. Un dur i cruel desenllaç per al conjunt basc, que no va saber aprofitar les seves bones ocasions per esgarrapar algun punt de Barcelona.

Els blaugrana van tractar de dominar el partit i arraconar els d'Abelardo en la seva pròpia àrea des del començament. L'altíssima pressió dels d'Ernesto Valverde ofegava els intents de sortida ràpida rival, tot i que deixava lliure un forat a l'esquena que no va trigar a ser l'objectiu de totes les pilotes visitants. Així van arribar les més clares per als foranis. Primer, Ibai Gómez va desaprofitar un mà a mà amb Ter Stegen, abans d'assistir John Guidetti en el gol que va obrir el marcador. El suec va guanyar l'esquena d'Umtiti i, després d'una llarga cursa, va batre amb fortuna per una inoportuna relliscada el meta alemany.

L'Alabès no va acusar les importants baixes d'homes com el capità Manu García, Rodrigo Ely, Burgui o Tomás Pina, somiant amb repetir la sorpresa del passat curs. La fe dels bascos els va portar fins i tot a fregar el segon, amb una rematada de Rubén Sobrino que va obligar a Ter Stegen a salvar els seus.

La lenta circulació culer impedia que l'equip més golejador de Primera arribés amb claredat a la porteria de Pacheco. Únicament Messi, en els seus canvis de ritme i a pilota aturada, semblava capaç de canviar el signe del xoc. L'argentí, de fet, va tenir la més clara dels catalans, amb un gran xut de lliure directe que va colpejar al pal després d'una gran mà del porter visitant.

Superat el temps de descans, el cansament va començar a fer efecte en un equip basc que no sortia amb la mateixa frescor. A més, la línia defensiva blaugrana va fer un pas enrere que va aconseguir evitar la constant exposició i Valverde va tractar de guanyar profunditat amb els canvis en els dos laterals. Davant la falta de creació d'oportunitats, el tècnic retirar al debutant Coutinho (va sortir d'inici per primer cop), que no va aconseguir marcar diferències, per mirar de generar desequilibris amb l'entrada de Paco Alcácer. En els seus primers compassos sobre la gespa, Messi va veure la desmarcada de Luis Suárez i va obligar Pacheco a salvar els seus de nou.



Remuntada i polèmica

Instants després, Paulinho, per partida doble, va ser la víctima del porter visitant. Malgrat la seva gran actuació, el Pacheco ja no va poder evitar el gol de l'empat de Suárez, que acumula 8 jornades seguides marcant. L'uruguaià va engaltar una centrada d'Iniesta que també va fregar en Gerard Piqué, per igualar el marcador a falta de poc més d'un quart d'hora.

L'empat va fer tremolar les cames dels d'Abelardo, que ja començaven a notar el cansament acumular. El tècnic va intentar refrescar els seus atacants. No obstant això, ja en el tram final, Messi va tornar a ser una arma decisiva. Si a la primera part es va topar amb Pacheco i la fusta, a falta de menys de deu minuts, l'argentí va marcar el sisè gol en cinc jornades per donar la victòria als seus

Els blaugrana, fins i tot, van poder ampliar el seu compte, però es van topar de nou amb el porter rival. També van tenir la seva els vitorians, que van reclamar penal en una mà de Umtiti dins de l'àrea que el col·legiat Iglesias Villanueva no va assenyalar, veient així com s'escapaven les seves opcions de sumar i allunyar-se de la zona de descens, que és a dos punts.