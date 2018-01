Pobre bagatge dels conjunts gironins

Bon partit del Lloret, que va merèixer l'empat al municipal el Molí. Un gol de Cabanillas al minut 56 del partit amb un xut sense angle al segon pal que va sorprendre al porter Gurt va fer impossible que el conjunt gironí aconseguís sumar fora de casa. L'equip blauenc va desaprofitar les accions de perill que va generar per igualar el matx.

muntanyesa - banyoles

Matx molt intens on els locals es van avançar gràcies a un penal transformat per Cazorla. A la represa, Casanova va aprofitar una jugada d'estratègia per situar l'1-1 al marcador. Amb l'empat, els locals es van bolcar a l'atac i els banyolins van tenir ocasions per desigualar el resultat. El Muntanyesa va aprofitar una errada defensiva per situar-se 2-1. A les acaballes, Barceló en un xut des de la frontal de l'àrea va situar l'empat defintiu.

castellar - llagostera b

Victòria del filial del Llagostera a domicili, que trenca la ratxa de sis partits sense conèixer la victòria. Els visitants es van avançar gràcies a una rematada a la sortida d'un córner en el minut 7 mentre que en el 12, Omar situava el 0-2 en el marcador. Va ser un duel molt disputat on els llagosterencs van ser molt efectius a pilota aturada. Cal destacar el debut de dos juvenils i un cadet, Palau, autor del tercer gol.

Partit marcat per les nombroses baixes del conjunt selvatà, que va competir davant d'un Júpiter a l'alça, però no va poder evitar la derrota. A la primera part els gironins van aguantar gràcies a un bon Blanquera. A la represa el conjunt barceloní va sortir amb una marxa més i Lobo de cap va marcar el primer. El Farners podria haver empatat en una rematada d'Álex Castelló, però la pilota no va entrar. Al temps afegit, amb el Farners bolcat a la desesperada buscant l'empat, Rodri, a plaer, va culminar un contraatac per sentenciar l'enfrontament.

Derrota per la mínima del La Jonquera en el debut a la banqueta del tàndem format per Moñino i Boix, en un partit molt disputat. En la primera part el Manlleu va tenir el control del joc, però les ocasions de perill van arribar amb comptagotes. A la segona, el Manlleu seguia amb el control, però La Jonquera va estar a punt de marcar mitjançant Cristian. A la recta final, Manzano no va poder fer res davant un gran xut de Criado, que va donar la victòria als locals. Al final del partit es va produir una petita tangana que va acabar amb un jugador expulsat per banda.