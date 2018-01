David Gómez (Team Compak) s'imposa en la Cursa del Pa de Palafrugell

El campionat social de carretera a les comarques gironines va donar el seu tret de sortida el passat diumenge amb la tradicional Cursa del Pa de Palafrugell, una prova que va comptar amb un total de 124 inscrits i que va coronar David Gómez com a vencedor en la categoria Elit. El corredor de l'equip Team Compak va creuar la línia de meta en primera posició amb un temps de 2:34.59. Va superar a l'esprint Mark Donovan (Zappi), el millor sots-23 de la prova, i també Tristan Cardew (The Service Course). El millor Master30 va ser Antoni Miguel, que va arribar a 10 segons del guanyador de la cursa.

La Cursa del Pa comptava aquest any amb un recorregut de 107 quilòmetres i comptava amb la pujada a la Ganga com el seu punt de màxima dificultat. La prova es va disputar a una velocitat mitjana de 41 km/hora. Un cop acabada la competició, el lliurament de premis va anar a càrrec de l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, i del regidor Pau Lladó.

Aquesta va ser la primera de les tres cites que configuren el campionat social de carretera a la demarcació gironina. La segona arribarà el proper 4 de febrer, amb la disputa del Gran Premi de Vilajuïga. Finiquitarà una setmana més tard, el dia 11, amb la Cursa Social de la Bisba d'Empordà.

Després, a mitjan mes vinent, les socials de Peratallada agafaran el relleu de la competició de carretera. Es correran els dies 14, 21 i 28 de febrer, així com també el 7 de març.