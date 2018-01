Un 2018 d'imbatibilitat

Un mes ha sigut suficient, el primer de 2018, per revifar les opcions de permanència dels tres equips gironins de Segona B, després que tanquessin la primera volta, i el 2017, amb molts dubtes. L'Olot, amb tres triomfs i un empat en els quatre partits de gener, seria el líder d'una hipotètica classificació del grup III que només agafés els partits d'aquest any; però Llagostera i Peralada, amb 6 punts de 12, tampoc ho han fet malament i són els setè i el vuitè millors de 2018. Els garrotxins, amb 10 punts, han aconseguit sortir del descens amb els mateixos 25 punts que té el Llagostera, que ara, per average, està en llocs de promoció. El Peralada és l'únic dels tres gironins que continua entre els quatre últims, però a només dos punts de l'Olot i dels blaugrana. Els tres gironins es mantenen imbatuts aquest any. I tot això, a les portes d'un derbi entre garrotxins i empordanesos, diumenge, que es presenta apassionant.

L'Olot continua fent estralls gràcies a l'efecte Raúl Garrido. El nou entrenador, que va rellevar Martín Posse després de cinc derrotes seguides i un empat, acumula quatre triomfs, quatre empats i un sol partit perdut. Ara l'equip garrotxí ha sigut capaç d'encadenar tres jornades guanyant (Sabadell, Badalona i Aragó) per acabar de confirmar la seva reacció. A Peralada també hi va haver canvi d'entrenador, però no motivat per una falta de confiança amb l'anterior tècnic, Arnau Sala, sinó perquè aquest va decidir marxar a la Xina per fer de segon de Raül Agné al Nei Mongol Zhongyou. L'escollit per ocupar la banqueta, Narcís Pèlach Chicho, presenta un balanç d'una victòria i tres empats. D'aquestes igualades, una va ser de molt prestigi, al camp del líder, el Mallorca, i les altres dues, van ser desafortunades perquè els rivals, València Mestalla i Lleida, van aconseguir l'empat en els darrers instants. Tant l'Olot com el Peralada han aprofitat també el mercat d'hivern per reforçar-se. A la Garrotxa han arribat jugadors com Jordi Xumetra i Marc Cosme, mentre que a l'Empordà han incorporat un porter, Marc Vito, i un central, Santi Bueno.

El Llagostera manté a la banqueta Òscar Álvarez. Va tancar el 2017 fora del descens, 15è amb 19 punts, i ara es troba en promoció, amb 25. Els blaugrana no han perdut cap partit aquest 2018, i presenten un balanç d'una victòria i tres empats, com el Peralada. Diumenge, a la mateixa hora del derbi d'Olot (12.00), afrontaran un altre partit decisiu al camp del Formentera, rival directe dels tres gironins per eludir el descens a Tercera Divisió. El Llagostera s'ha reforçat amb Sergi Arimany, Pau Bosch i Alain Eizmendi. Amb la seva reacció, Olot, Peralada i Llagostera han acabat posant més rivals en la pugna per salvar-se, com el Mestalla, el Badalona i el Formentera.