Gerard Piqué: «Aquest és el club de la meva vida, és el Barça o res»

Gerard Piqué va ser ahir el nom de la jornada en clau blaugrana. El central té clar que la seva única intenció en renovar fins al 2022, quan tindrà 35 anys, és perquè sentia que «és el Barça o res», subratllant que si el club no li hagués ofert aquesta ampliació s'hauria plantejat «potser» penjar les botes al final del present contracte. «Espero que seguim sent així de competitius fins que em retiri. Ara mateix no tinc il·lusió d'anar a cap altre lloc, és el Barça o res. Veurem al final del contracte com estic de cap, més que de físic, i espero seguir com més anys sigui possible al club», va augurar Piqué ahir a la roda de premsa de presentació de la seva renovació.

El defensa català, que complirà 31 anys el proper 2 de febrer, va deixar ben clar que la seva única oferta va ser la del Barça perquè no tenia intenció de buscar-se un lloc en cap altre lloc, ni d'escoltar cap altre club. I, un cop renovat fins al 2022 amb una clàusula de rescissió prohibitiva per a qualsevol club de 500 milions d'euros, encara confia que aquesta no sigui l'última renovació. «Estic molt, molt feliç de celebrar aquesta ampliació. Espero que no sigui l'última, però ho veurem en un futur. Si compleixo el contracte seran 14 anys com a professional al Barça, més 6 o 7 anys més en les inferiors, tota una vida. He estat culer des que vaig néixer, és la meva casa i el club de la meva vida», es va sincerar.

El defensa va assegurar que el seu «instint natural» era quedar-se i que mai s'ha plantejat una altra opció. «Les coses sempre m'han anat bé. El pas era renovar aquí i espero que de per vida, per la trajectòria que porto, per no haver tingut cap any dolent i guanyar algun títol i perquè sempre hem competit fins al final», va comentar després reconèixer que aquesta temporada «té bona pinta».

«No hem hagut d'escoltar ofertes perquè amb el Barça ha estat tot molt fàcil. Potser si no hagués renovat ho hauria deixat, no tinc il·lusió d'anar a un altre club. Si no seguís al Barça el més normal és que ho deixés», va apuntar el futbolista, vaticinant que quan no pugui seguir com a blaugrana penjarà les botes.

D'altra banda, va aclarir que li agradaria ser un dels capitans de l'equip, però va acceptar no ser exemplar en aspectes clau per ser un d'ells. «Sempre m'he vist de capità. Em va fer mal en el moment en què no ho vaig ser, però ara és diferent. Jo soc un jugador diferent, em mullo més del compte i faig més soroll i de vegades un vestuari prefereix un altre perfil de capità», va admetre respecte a això.



El morbo del braçalet

«Intento ajudar sempre sigui o no sigui capità. En algunes coses no soc exemple, però soc com soc i seguiré sent així i no me'n penedeixo ni m'amago. Li doneu molt morbo al braçalet de capità. Sigui o no sigui capità seguiré sent el que soc i com soc i ajudaré igual. És un mer tràmit ser el quart capità. Li doneu més importància de la que té, de veritat», va afegir sobre aquest particular.

Per la seva banda, el president del club, Josep Maria Bartomeu, va celebrar tenir Piqué al club per molts anys. «És un jugador que va néixer a la Masia, dels nostres, culer des que va néixer perquè el seu avi es va encarregar que des de petit fos superculer. És una renovació especial per a nosaltres, perquè tingui el compromís de seguir fins al 2022, i crec que no serà l'última renovació. Ho ha guanyat tot, li queda molt per guanyar. Desitjo que quan vulgui deixar de jugar, que sigui al Barça», va subratllar durant l'acte públic d'ahir celebrat al Camp Nou.