L'Avenida es podria creuar en el camí de l'Uni a Europa

L'expedició de l'Spar Citylift Girona marxa aquest matí cap a Sicília on, demà, defensarà els vint-i-quatre punts de marge que va aconseguir a Fontajau en l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup. La clara victòria contra el Virtus Eirene (85-61) va deixar les gironines amb un peu i mig a quarts de final, si no h hi ha un daltabaix molt fort demà al calent pavelló de Ragusa, on els quatre millors equips de l'Eurocup es barrejaran amb el cinquè i el sisè classificat dels dos grups de l'Eurolliga. Un d'aquests quatre despenjats de l'Eurolliga pot ser el Perfumerías Avenida i, per tant, l'equip de Salamanca, botxí de l'Uni en les últimes quatre finals de lliga i copa, es pot acabar creuent en el camí europeu del club gironí. A manca d'una jornada de l'Eurolliga, que també es juga demà al vespre, l'Avenida ocupa el cinquè lloc del seu grup i rep el quart, l'Schio italià, al Würzburg. L'Avenida necessita guanyar de més de 10 punts per acabar quartes i enviar l'Schio a l'Eurocup. Això sí, el que acabi quart, Avenida o Schio, jugarà els quarts de final de l'Eurolliga contra el primer de l'altre grup: el potent Dinamo de Kursk. Avenida, Schio, Orenburg o Galatasaray són alguns dels equips d'Eurolliga que poden acabar entrant en el sorteig que es farà divendres. El sorteig és pur entre els vuits equips i, per tant, no necessàriament s'han d'enfrontar els equips d'Eurocup amb els provinents d'Eurolliga. Si l'Uni elimina el Virtus Eirene i el sorteig l'enfronta a un equip d'Eurolliga tindrà la tornada a casa; i, si ho fa contra un d'Eurocup, la tornada serà a la pista de l'equip que hagués quedat millor classificat a la fase de grups.