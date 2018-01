El Palamós torna a caure en zona de descens a 1a Catalana deu jornades després

Abans d'enfrontar-se al Santfeliuenc (1-1), el Palamós havia ocupat durant 8 jornades seguides la 17a plaça i sempre a causa de les ensopegades dels rivals directes –Granollers, Vilassar de Mar i Gavà–, se salvava de caure en una de les tres darreres posicions. Al final, però, l'erràtica trajectòria dels palamosins, 7 partits sense guanyar amb 2 empats i 5 derrotes (2 punts dels últims 21), ha provocat que després de 10 jornades torni a caure al pou.

El Vilassar de Mar i el Gavà sí que van tornar a fallar en la darrera jornada, però, qui va aconseguir la victòria va ser el Granollers davant l'Ascó (2-1). I d'aquesta manera els vallesans empaten a punts (17) amb els de Pitu Batlle i els gironins entren en descens per la diferència de gols general amb el Granollers ( l'average entre els dos equips es decidirà a la 27a jornada). Per cert, aquell dia retornarà a l'estadi Palamós-Costa Brava Narcís Barrera, acomiadat fa poques setmanes del degà i nou jugador del Granollers. Queden 15 finals i atrapar la 16a i 15a posició cada vegada és més difícil. L'objectiu, a banda d'eludir el descens directe, és el d'intentar atrapar la 16a o 15a posició per evitar l'efecte arrossegament dels possibles descensos d'equips catalans de Segona B cap a Tercera.