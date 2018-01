24 punts han de ser suficients

Dimecres passat, només tres dies més tard del dur cop de perdre la final de Copa a mans, de nou, de l'Avenida, l'Spar Citylift Girona va tornar a somriure derrotant el Virtus Eirene a Fontajau. Amb gran bàsquet, especialment a la segona meitat, les gironines varen deixar sentenciada l'eliminatòria de vuitens de final de l'Eurocup. El 85-61 de Fontajau, vint-i-quatre punts de diferència, hauria de ser suficient perquè avui l'Uni no pateixi el partit de tornada a la localitat siciliana de Ragusa (20.30, TVGI). Només un autèntic daltabaix deixaria les gironines del sorteig de divendres a Munic on es coneixeran els emparellaments dels quarts de final. Un ronda en la que entren en competició quatre equips de l'Eurolliga que es barrejaran, en un sorteig pur, als quatres millors equips de l'Eurocup. L'Spar Citylif Girona, el Hatay turc i el Venècia italià tenen un peu i mig en el sorteig, mentre que el Mersin, també de Turquia, haurà de defensar els seus nou punts de renda demà a la pista del Carolo francès. Pel que fa als quatre equips procedents de l'Eurolliga: un sortirà del partit d'avui a Salamanca entre l'Avenida i el Schio italià; i entre els altres Orenburg, Galatasaray i Villeneuve tenen molts números.

Les jugadores gironines varen marxar ahir cap a Itàlia sense cap baixa i amb el tècnic, Èric Suris, fent el discurs prudent que entra dins el manual clàssic en aquestes situacions. «No podem anar pensant que aquí vam guanyar de 24 punts; hem d'anar a guanyar el partit sent conscients que tindrem dificultats i mals moments», apuntava Surís, que tenia la recepta clara per no patir més del compte: «ser fortes mentalment i no especular amb el resultat».

L'espectacular segona meitat e l'Uni en el partit d'anada va amagar el potencial del Virtus Eirne. Dues americanes amb molta capacitat física, Kuster i Hamby, i la internacional espanyola Astou Ndour són les principals armes d'un equip que, abans de jugar a Fontajau, no havia perdut cap partit a l'Eurocup. «Ens consta que posen molta gent al seu pavelló i segur que tenen pensada alguna manera per intentar capgirar l'eliminatòria», apuntava Surís, que va destacar Astou Ndoru («és una grandíssma jugadora» i la capacitat física de Hamby prop de cistella. A diferència de l'Uni, que dissabte va tornar a jugar un gran partit a la pista del Ferrol derrotant el tercer classificat, el Virtus Eirene va perdre a Venècia. En el duel entre els dos equips italians de l'Eurocup, que a la lliga són segon i tercer, el rival de l'Uni va perdre 80-61 deixant escapar així moltes de les seves opcions d'acabar la lliga regular en segona posició. L'Schio, rival avui de l'Avenida en l'Eurolliga, és el clar líder a Itàlia. Contra el Venècia, la pivot nord-americana Dearica Hamby va ser la màxima anotadora del Virtus Eirene amb 18 punts.