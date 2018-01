El Betis lliga Marc Bartra i l'Athletic paga la clàusula d'Íñigo Martínez

El penúltim dia del mercat d'hivern va ser prou mogut a Primera. Veient com el rellotge no perdona i no s'atura, van ser uns quants els equips que van decidir-se a tancar operacions ahir per no haver d'esperar avui, l'últim dia. La més destacada, i esperada, va ser el fitxatge d'Iñigo Martínez per l'Athletic Club, que va pagar els 65 milions d'euros de la seva clàusula a la Reial Societat, fet que va desfermar una guerra entre els clubs. El conjunt txuri-urdin necessita incorporar un nou central i confia a trobar-lo durant la jornada d'avui. Diego Reyes (Porto) i Mario Hermoso (Espanyol) són a la llista.

A banda del canvi de colors d'Íñigo Martínez, ahir també es van produir operacions importants, com el retorn de Roque Mesa a la Lliga per jugar al Sevilla. El canari arriba cedit pel Swansea, que a l'estiu el va fitxar del Las Palmas. A Sevilla també hi va aterrar ahir Marc Bartra. El defensa tarragoní, exjugador del Barça, ultimava els detalls del seu fitxatge pel Betis, procedent del Borussia Dortmund, després de dues temporades i mitja a la Bundesliga.

Mentrestant, l'Espanyol negocia la incorporació d'un nou migcentre després de les sortides de Diop (Eibar) i Javi Fuego (Vila-real). El colombià Carlos La Roca Sánchez (Fiorentina) i el balcànic del València, Maksimovic, són dues de les opcions sobre la taula de Jordi Lardín. En aquest sentit, l'Espanyol podria perdre un altre migcentre si Marc Roca acaba sent cedit al Còrdova, de Segona A. El conjunt andalús, precisament, va anunciar ahir un dels fitxatges més cridaners del dia a Segona A, l'exinternacional espanyol José Antonio Reyes. L'ex de l'Espanyol, Sevilla i Madrid estava lliure de contracte. Ahir també va ser presentat l'exjugador del Girona Miguel Ángel Cifuentes com a nou jugador de l'Albacete. El carriler arriba al conjunt de La Manxa cedit pel Màlaga fins a final de temporada.