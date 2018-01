La F1 anuncia un canvi dràstic a la seva política sobre les hostesses

La Fórmula 1 ha anunciat que a partir del pròxim Mundial desapareixeran les tradicionals hostesses en les carreres del campionat, en entendre que aquesta pràctica està "clarament en desacord amb les normes socials actuals".

"Tot i que la pràctica d'emprar hostesses ha estat un element bàsic de la Fórmula 1 durant dècades, creiem que aquest costum no està d'acord amb els valors de la nostra marca i està clarament en desacord amb les normes socials actuals. No creiem que la pràctica sigui apropiada o rellevant per a la Fórmula 1 i els seus aficionats, els antics i els nous, a tot el món ", va argumentar el director comercial d'operacions de la Fórmula 1, Sean Bratches.

L'executiu va explicar que aquesta és una més de les decisions planejades per canviar la F1. "Durant l'any passat vam analitzar una sèrie d'àrees que sentim que era necessari actualitzar per estar més en sintonia amb la nostra visió d'aquest gran esport", va explicar en un comunicat. El pròxim Mundial començarà el 25 de març amb el Gran Premi d'Austràlia.