La Grada i l'Olot faran un dinar amb la plantilla després del derbi amb el Peralada

La Grada UE Olot, en col·laboració amb el club, organitza un dinar popular per aquest diumenge, just després del derbi contra el Peralada, que es disputarà a les 12 h a l'Estadi Municipal. Un àpat que es farà a la Sala Torín, en el qual també participaran els jugadors i cos tècnic del primer equip garrotxí, així com tots els socis i simpatitzants que ho desitgin. Els tiquets ja es poden adquirir en els punts de venda habituals amb menús per a adults i mainada. L'Olot arriba al partit contra el Peralada en dinàmica ascendent, després de tres victòries seguides que li han permès sortir dels llocs de descens. De fet els garrotxins són el millor equip de 2018, amb 10 punts assolits de 12 possibles.

Els tiquets es poden adquirir a l'ATN Restaurant (camp de futbol), El Setrill i el Norton Bar. el menú consta de fideuà de peix, botifarra, postres, vi, aigua, cafès i cava. L'àpat arrencarà a partir de 2/4 de 3 de la tarda i els organitzadors, a banda d'haver-hi previst la presència dels jugadors i tècnics del primer equip de l'Olot, també hi instal·laran una pantalla gegant per seguir els duels Espanyol-Barça i Girona-Athletic.