Lorenzo se'n va de Sepang com el més ràpid en el primer test de MotoGP

Jorge Lorenzo (Ducati) va confirmar a Sepang (Malàisia) el pas endavant que han donat tant ell com la Demosedici després de tancar el primer test de pretemporada de la categoria de MotoGP com el més ràpid i amb la millor volta marcada en la història del traçat malaisi. El balear sembla disposat a estar aquest any entre els millors de la categoria reina i la primera presa de contacte de la graella a dos mesos d'iniciar el Mundial ha mostrat la seva millora, situant-se sempre en els llocs alts de la taula de temps. El pentacampió del món va ser el tercer i el quart més ràpid en els dos primers dies d'assaig i en la jornada final va polvoritzar els registres de Sepang amb un demolidor 1: 58.830, aconseguit amb el nou compost davanter que ha portat Michelin per a aquest circuit. Lorenzo no només va superar de llarg l'1: 59.468 que va ser el millor crono de l'any passat de Maverick Viñales amb la Yamaha, sinó també la pole de Pedrosa el 2015 (1: 59.053) i el rècord del traçat ( 1: 58.867), de Marc Márquez.