L'Uni Girona jugarà els quarts de final de l'Eurocup

L'Spar Citylift Girona s'ha assegurat aquest vespre el seu bitllet per als quarts de final de l'Eurocup tornant a derrotar el Virtus Eirene sicilià (72-78) a quí ja havia superat de manera clara a Fontajau en el partit d'anada (85-61). Nádia Colhado amb 18 punts i 8 rebots ha destacat en un Uni que, en cap moment, ha vist perillar l'eliminatòria.

Això sí, en el sorteig de divendres a Munic, també hi haurà el gran botxí de les gironines en aquests últims anys: el Perfumerías Avenida. Les castellanes ha guanyat de set punts al Schio i havien de fer-ho de més de punts per continuar jugant l'Eurolliga. A més de l´Avenida hi haurà tres rivals més procedents de l´Euroliga: Galatasaray (Turquia), Orenburg (Rússia) i Villeneuve (França); i els altres de l´Eurocup que han arribat fins aquí: Hatay (Turquia), Venècia (Itàlia) i el guanyador de l´eliminatòria entre el Mersin i el Carolo que es decideix demà a la pista de les turques.