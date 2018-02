Vídeo: El gironí Quim Fontané, amb caicac a les aigües més perilloses del món

El palista Quim Fontané, que el passat mes de desembre es va proclamar campió del món de caiac freestyle a Argentina, ens ha deixat imatges espectaculars de la seva participació en la competició Unleashed celebrada en el Nil Blanc a Uganda, on es troben algunes de les majors aigües blanques del món. Després de quatre etapes, Fontané va acabar la competició en quarta posició.

Només els millors palistes estan convidats a participar en aquesta competició per la perillositat de les aigües on es realitza, on són freqüents les grans onades i ràpids gegants. Uganda és un dels països més coneguts i volguts pels palistes mundials i un país on Quim Fontané viatja sovint per entrenar-se i on es va preparar per als Mundials que va acabar guanyant i que el van convertir en el primer espanyol a obtenir aquest títol mundial.

La competició va consistir en quatre etapes, dues d'elles d'estil lliure i dues d'extrem. La primera es va celebrar a l'onada "The Cuban" enmig del llegendari ràpid d´Itanda, la situació de l'onada va afegir més interès a l'espectacle que a més dels trucs més espectaculars també va propiciar alguns wipeouts memorables. Fontané, com a flamant Campió del Món, va ser el primer a participar i va posar el llistó de la competició molt alt amb els seus trucs i combos.

La segona etapa, la més severa de la competició, es va celebrar en el perillós ràpid conegut com The Dead Dutchman, situat en la secció superior del Nil i el nom del qual no té cap sentit figurat. En aquesta etapa, considerada la carrera més extrema de la història de l'esport, arribar a la meta ja era per si mateix una proesa. Finalment, només els més valents es van atrevir a participar en una carrera que es va caracteritzar per la por i tensió entre els participants.

La tercera etapa es va realitzar en una de les millors onades del món, la Nile Special. Aquesta onada ha jugat un paper important en el progrés del caiac d'estil lliure i és comparable amb The Jaws al món del surf o El Capitan del món de l'escalada. En aquesta etapa, cada esportista tenia sis oportunitats amb un temps màxim de 90 segons per a realitzar tants trucs com volguessin. Fontané va mantenir el pols amb Dane Jackson, a qui va arrabassar el títol en els mundials, i va mostrar el seu talent amb trucs explosius i elegants que el van portar a la tercera posició.

La quarta i última etapa del Unleashed va tenir lloc en el ràpid anomenat The Hair of the Dog, un dels ràpids més grans i llargs del Nil Blanc. Va ser una carrera que va promoure el caos ja que van participar els 29 palistes alhora. Fontané, va arribar en tercera posició després d'haver de remuntar a causa d'un mal inici. Finalment, el palista va quedar en quarta posició en la competició i encara que admet que li hagués agradat quedar entre els tres primers, reconeix que va afrontar la competició amb certa calma un mes després d'aconseguir el seu principal objectiu, guanyar el Campionat del Món de Caiac d'estil lliure.



Premiat per la seva trajectòria esportiva

Quim Fontané segueix recollint reconeixements, aquesta vegada per part de la Federació Espanyola de Piragüisme que li va fer un esment especial a la seva Trajectòria Esportiva dissabte passat, 27 de gener. El palista espanyol, flamant campió del món, ha estat tres vegades campió d'Europa (2010, 2012, 2016), finalista en el Campionat del Món de 2015 i mereixedor de la medalla d'Honor del Comitè Olímpic Español el 2012. L'objectiu de Fontané per aquest 2018 és guanyar la Copa del Món que se celebra a casa, Sort, i revalidar el títol de Campió d'Europa. A més, Fontané somia amb que el caiac d'estil lliure o extrem es converteixi en modalitat olímpica per poder lluitar per participar en uns Jocs Olímpics.