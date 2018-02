Un derbi entre vells coneguts

La temporada passada, la pugna era pel títol de Tercera i la possibilitat de pujar a Segona B superant només una eliminatòria. Aquest curs, amb l'Olot i el Peralada compartint de nou categoria, ara a la de bronze, els dos equips rivalitzen per la supervivència. El campió de lliga, l'anterior campanya, va acabar siguent l'Olot per tres punts de diferència (80-77) respecte uns empordanesos que van acabar segons. Va ser una batalla apassionant que va durar pràcticament des que va arrencar el campionat i que ara es repeteix amb la permanència en joc. Al final l'Olot va pujar tombant l'Sporting B en la roda de campions, mentre que els xampanyers ho van fer als despatxos gràcies a la inversió que va fer el Girona per comprar la plaça d'un Gavà descendit per impagaments. En la promoció, el Rápido de Bouzas havia sigut el botxí de l'equip que aleshores dirigia Arnau Sala, en la tercera i última eliminatòria.

Convertit en un clàssic recent del futbol gironí, el de diumenge tornarà a ser un duel entre vells camarades perquè tant en un bàndol com en l'altre hi ha diversos jugadors que han defensat la samarreta rival. A l'Olot, per exemple, hi juguen quatre futbolistes amb passat al Peralada: Jose, Uri, David Bigas i Marc Mas. En la plantilla empordanesa, per la seva banda, hi ha tres futbolistes amb passat a La Garrotxa. Són Gianni, Coro i Vallho. Segurament el cas per curiós és el de Bigas (Olot). Natural de Peralada, va jugar al club xampanyer fins a l'edat d'infantils quan el Girona el va incorporar pel seu cadet.

La temporada passada, malgrat que qui va acabar guanyant la lliga va ser l'Olot, en els derbis va ser el Peralada el que millor se'n va sortir. En la primera volta, a La Garrotxa, es va registrar un empat a un després que Hèctor Simón igualés de penal el gol inicial de Boniquet. En el partit de tornada a l'Alt Empordà, la victòria es va quedar a casa, tot i que van haver de remuntar el gol d'Hèctor gràcies a les dianes de Sergi Álamo i Enric Forgas (2-1). Aquesta temporada, a Segona B, a la primera volta es va registrar un 0-0.

Els dos equips arriben al derbi en plena forma. Cap ha perdut, encara, cap partit aquest 2018 i en el cas de l'Olot, és el millor de la categoria en les quatre jornades disputades, amb 10 punts de 12. Aquests números han permès sortir del descens als de Raúl Garrido (25 punts). El Peralada en suma 23 i és dissetè.