Europa permet somiar a l'Uni

Dels quaranta equips que varen començar la fase de grups de l'Eurocup només quatre continuen competint. I un d'ells és l'Spar Citylift Girona, que demà entrarà en el sorteig dels quarts de final de la competició, en la primera gran aparició de les gironines en les rondes finals d'un torneig continental.

Somiar és de franc i, ara com ara, ningú pot desmentir que l'Uni està a només sis partits de guanyar el títol. O a quatre de final si es prefereix.

Les gironines varen assegurar-se el bitllet per als quarts de final ahir a Ragusa, on van tornar a supera el Virtus Eirene (72-78) en una eliminatòria que, de fet, ja havia quedat gairebé resolta a Fontajau amb el 85-61 de l'anada. Això sí, en el sorteig de demà a Munic també hi haurà el gran botxí de les gironines en aquests últims anys: el Perfumerías Avenida. Les castellanes havien de derrotar l'Schio per més de deu punts per seguir a l'Eurolliga, però només ho varen fer de set punts (65-58).

A més de l'Avenida hi haurà tres rivals més procedents de l'Eurolliga: Galatasaray (Turquia), Orenburg (Rússia) i Villeneuve (França); i els altres de l'Eurocup que han arribat fins aquí: Hatay (Turquia), Venècia (Itàlia) i el guanyador de l'eliminatòria entre el Mersin i el Carolo que es decideix avui a la pista de les turques. Els quarts de final es jugaran els dies 1 i 8 de març.

Les opcions de les italianes passaven per aclaparar l'Uni de sortida. I, de fet així ho varen intentar amb un 8- 2 que, ràpidament, va refredar l'Spar Citylift Girona amb un 2+1 de la millor jugadora del partit: Nádia Colhado. És complicat guanyar de més de 24 punts un equip amb la facilitat per anotar com el que entrena Èric Surís.

Les gironines són capaces d'anar, gairebé sempre, a més de 75 punts per partit. I així es fa difícil que et remuntin una eliminatòria. El Virtus Eirene ho va intentar, arribant-se a posar per davant en els minuts finals del segon quart, però l'encert en els triples i la feinada de Colhado (i d'Evans que li va acabar agafant el relleu) van impedir que les italianes poguessin lluitar per capgirar l'eliminatòria. Bé, ni tan sols per guanyar el partit.