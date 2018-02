Leganés i Sevilla deixen oberta l'eliminatòria de Copa del Rei

Una errada de Sergio Rico a la sortida d'un córner servit per Eraso a la segona part va permetre al Leganés, gràcies a Siovas, igualar l'eliminatòria contra el Sevilla en l'anada de les semifinals. Serà el Sánchez Pizjuán qui dicti sentència la setmana que ve, amb un lleuger avantatge per ls andalusos pel valor doble dels gols a fora en cas d'empat. El Sevilla semblava que tenia el partit sota control després del gol de Muriel a la primera part, però l'empat va animar Butarque i el Leganés, i en la darrera mitja hora els dos equips van anar llançats a buscar el gol. Al final no en va arribar cap més i el partit es va resoldre amb empat a un.