El Palamós fitxa el mitjapunta indi Luv Kapoor i prescindeix de Crespo i Ochoa

El Palamós ha fitxat un mitjapunta de l'Índia, Luv Kapoor, que té 19 anys i va néixer a Delhi. Estava jugant en un equip juvenil d'aquesta ciutat. Ha estat internacional en les categories inferiors del seu país. És el primer futbolista indi que jugarà en una categoria nacional a Espanya, segons van exposar fonts del degà. Kapoor no té el trànsfer a punt, encara, per poder jugar aquest diumenge a La Pobla de Mafumet. D'altra banda, els migcampistes ofensius Fran Ochoa i Marc Crespo, causen baixa. Amb Luv Kapoor ja són 10 els fitxatges amb la Lliga començada i amb els acomiadaments de Marc Crespo i Fran Ochoa, s'hauran donat 13 baixes, això sense comptar la destitució de Vicenç Fernández i l'alta de Pitu Batlle com a màxim responsable tècnic.

De les altes que han arribat amb la competició ja en marxa, sis s'han concretat aquest gener: Mamau (La Jonquera), Àlex Campos (Pobla de Mafumet), Sergi Caballero (Gavà), Henry (Llagostera B), Kike Sánchez (Olot) i Luv Kapoor (juvenil del Delhi).

El Palamós, després de no passar de l'empat contra el Santfeliuenc diumenge passat, va caure en llocs de descens. El repte des d'ara fins a final de lliga serà mantenir, com sigui, la categoria a Tercera Divisió.