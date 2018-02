El València posa a prova la fiabilitat del Barça en la semifinal de la Copa

El bon moment de joc, i de resultats del Barça, es posarà a prova aquesta nit al Camp Nou contra el València en unes semifinals de Copa on l'equip de Valverde buscarà un bon resultat que el deixi a tocar la quarantena final copera de la seva història. Valverde apostarà per un onze amb totes les estrelles, l'única rotació serà l'habitual de Cilessen a la porteria, mentre que l'únic dubte és si jugarà Coutinho d'inici o, per contra, Valvere apostarà per la capacitat física de Paulinho amb només Messi i Suárez en atac.

Tot i el ressò mediàtic del partit de Lliga de diugmenge amb l'Espanyol i després de les dificultats jugant dos nous carrilers (Semedo i Digne) el dia del l'Alabès, és probable que aquesta nit Ernesto Valverde aposti per un equip pletulars per encarar l'eliminatòria. El descans per a alguns del titulars pot arribar en el partit contra l'Espanyol atès el còmode avantatge del Barça a la Lliga. André Gomes no va entrar a la convocatòria després que ahir no s'entrenés per problemes estomacals.

Pel que fa al València, el Jaume Domènech, habitual suplent en la lliga, serà titular avui mentre que Marcelino no farà més rotacions a l'onze. La resta de canvis seran per motius físics. Són baixa per lesió els entrals Jeyson Murillo i Ezequiel Garay. Així en defensa, Rubén Vezo i Gabriel Paulista seran titulars, mentre que Montoya sembla fix en la dreta i Gayà en l'esquerra.

Al mig del camp, Dani Parejo és indiscutible i, al seu costat, la baixa de Geoffrey Kondogbia serà coberta per Francis Coquelin. Carlos Soler seria una altra alternativa, però aquest també té pot ser titular a la banda per la baixa de Guedes, mentre que l'altra opció si és que Marcelino no vol reconvertir el davanter Rodrigo Moreno a banda. En atac, Simone Zaza i Luciano Vietto són la parella titular a la Copa, però aquest vespre Santi Mina podria treure el lloc a l'argentí.

En el partit de Lliga que València i Barça varen empatar a Mestalla a finals de novembre (1-1), els de Marcelino Garcia Toral van ser un dels pocs equips que aquest curs ha sabut neutralitzar els culers. Aquell dia, a més de la igualtat, va sobresortir en un gol no concedit el Barcelona en un xut de Messi que es va colar per sota dels peus de Neto que, tot i entrar mig metre, l'àrbitre Iglesias Villanueva va deixar seguir la jugada sense validar la diana.