Un derbi de necessitats entre dos equips que comencen a veure la llum

El Municipal d'Olot viurà dimenge al migdia el duel entre dos dels equips més en forma del Grup III de Segona B. Olot i Peralada s'enfrontaran en un derbi ple de necessitats per a ambdós costats però amb la relativa tranquil·litat de veure que les coses s'estan fent bé i que, de mica en mica, tots dos equips estan començant a veure la llum al final del túnel. Resta molt, moltíssim, i tant Raúl Garrido com Narcís Pèlach, Chicho, ho tenen claríssim. El fet d'haver sortit de les posicions de descens després de moltes jornades gràcies a una sèrie de tres victòries consecutives no farà que entri cap escletxa de relaxació al vestidor de l'Olot. Aquest és el missatge que vol transmetre tant als seus homes com a l'afició, Raúl Garrido. «Qui es pensi que està fet o encarrilat, s'equivoca de totes totes. Si volem guanyar necessitarem la graderia al màxim i que els jugadors sentin que ens hi juguem la vida», deia ahir el tècnic valencià.

L'Olot arriba a la cita després d'haver encaixat només una derrota en 9 jornades i d'haver protagonitzat una gran reacció amb l'arribada de Garrido a la banqueta (16 de 27 punts). El valencià, tot i això, aposta per oblidar el que s'ha fet i centrar-se únicament en el derbi. En aquest sentit, Garrido destaca el potencial esportiu i econòmic del Peralada. «Lluitem contra un transanlàntic. El Peralada és el filial d'un Girona de Primera que té un suport important del City. Això li permet tenir jugadors de molt de nivell. Tenen un marge econòmic molt important. Nosaltres ho haurem de fer tot perfecte per guanyar», recordava Garrido. El valencià tindrà la baixa segura de Micaló i el dubte del porter Bastida.

Amb dos punts menys (23) que l'Olot (25), el Peralada també arriba a la cita a l'alça gràcies al triomf contra l'Elx que fa bona la sèrie de 3 empats anteriors des que Chicho va agafar l'equip. El jove tècnic gironí no considera que el derbi sigui cap final. «És un partit més i una bona oportunitat per a nosaltres per intentar demostrar que que hi som i que intentem fer-ho encara més bé», diu. Chicho admet que les arribades de Vito, Bueno i Manel «han apujat el nivell de la plantilla» i es mostra satisfet de com ha quedat l'equip. En aquest sentit i si Garrido destacava el potencial econòmic del Peradala, el gironí també vol remarcar el fitxatge de Xumetra per l'Olot. «S'han reforçat molt bé. És un fitxatge d'una altra Lliga. Esperem que contra nosaltres estigui discret». Chicho no podrà disposar diumenge de dos dels seus homes importants en atac com Kevin Soni i Andzouanna, tots dos sancionats arran de les seves expulsions contra l'Elx en la passada jornada.