Luis Suárez acosta el Barça a la final de Copa

El FC Barcelona va superar anit el València CF al Camp Nou (1-0) en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei i agafa un lleuger avantatge que haurà de defensar la setmana que ve a Mestalla, que decidirà quin dels dos obté el bitllet per a la gran final. De ben segur que l'estadi valencianista serà una olla de pressió a la recerca de la remuntada del gol de Luis Suárez, mínim avantatge per a un Barça que va buscar amb molta més insistència la porteria rival. Una bona jugada per l'esquerra amb Jordi Alba i Leo Messi, el director d'orquestra, amb centre bombat de l'argentí després de desfer-se d'un rival, va acabar amb una potent rematada de cap de Luis Suárez al segon pal, que va marcar tot i l'intent de rebuig de Gayà. Aquest gol, l'únic d'una nit de poques aventures, dona el mínim als blaugrana i deixa l'eliminatòria oberta. El València va tenir una oportunitat en el descompte, per via de Santi Mina, però seu cop de cap forçat, per damunt de Sergi Roberto, no va veure ni porteria. Poques més en va tenir prèviament un València molt seriós que va encaixar el gol en els pocs minuts en què va renunciar a tancar-se darrere amb pany i forrellat. El Barça va veure llum verd en aquest moment amb més espais en la defensa txe i va marcar, i malgrat que ho va seguir intentant no va poder ampliar el marge.

La pujada de línies i una vocació ofensiva més clara del València després del descans va canviar el partit. D'una primera part gairebé sense ocasions, no almenys clares, amb els valencianistes tancats al darrere i el Barça jugant al frontó, ben obert, es va passar a un segon temps amb més anades i vingudes on els blaugranes van haver de lluitar per la possessió. Va ser sobretot en el primer quart d'hora de la represa que l'equip de Marcelino va intentar acostar-se a la porteria defensada per Jasper Cillessen, que només va haver d'intervenir davant d'un xut llunyà, perillós, de Dani Parejo. El Barça va aprofitar la conjuntura, passat el pitjor moment, per tornar a recuperar la pilota i atacar un València mica més obert i cansat.

Va avisar un actiu Leo Messi, amo i senyor del seu equip i dirigint l'orquestra tot i la presència d'Andrés Iniesta i del refresc de Philippe Coutinho. Junts tots tres, amb gran toc i creació, el Barça va anar tancant a darrere al seu rival per, després de diverses ocasions, veure porteria gràcies a Luis Suárez. El València no va reaccionar bé a un gol que els deixava en situació precària, tot i que de cap manera impossible pensant en la tornada a Mestalla.

Valverde va fer entrar Paulinho per buscar la seva poderosa arribada des de segona línia, buscant un segon gol que es va resistir. I és que el València va tornar a optar per defensar el resultat intentant pescar a la contra, però el Barça no ho va permetre en estar atents després de les poques pèrdues de pilota que va tenir. Per contra, tant Coutinho com Paco Alcácer, que també va entrar de refresc, van tenir les seves oportunitats amb xuts des de la distància.

Quan la victòria mínima semblava indiscutible i el Barça la donava ja per bona, Cillessen va donar l'ensurt als pocs aficionats que es van acostar al Camp Nou,. El porter holandès va sortir de la seva porteria a destemps i competint en una cursa amb Santi Mina, molt més fresc i ràpid va poder treure la cama finalment per desviar la pilota a córner i enviar que el davanter gallec fes emmudir el Camp Nou. El gol de Luis Suárez va tancar un partit d'anada igualat, amb dos conjunts previnguts que no es van atrevir a donar-ho tot pensant en Mestalla, que decidirà dijous vinent al segon finalista de la Copa del Rei. L'altra semfinal es resoldrà dimecres al Pizjuán entre Sevilla i Leganés.