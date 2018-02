L'Uni s'enfrontarà al Galatasaray en els quarts de final de l'Eurocup

L'Spar Citylift Girona ha conegut aquest migdia el seu rival en els quarts de final de l'Eurocup: el Galatasaray. Les turques provenen de l'Eurolliga, han quedat cinquenes del seu grup, a una victòria del quart (el Bourges de Laia Palau), i compten amb un elevat pressupost i jugadores de primer nivell europeu com la montenegrina Jelena Dubjelevic, la temporada passada ja va eliminar jugant amb l'Agü Spor, l'escorta hongaresa Alexandria Quigley, la pivot polonesa Ewelina Kobryn (exAvenida), la pivot lituana Gintara Petronuyte i la nord-americana Kaela Davis. Aquesta última ha estat la màxima anotadora del Galatasaray a l'Eurolliga amb 16 punts per partit.

Les gironines comptaran amb l'avantatge de jugar la tornada (8 de març), però abans hauran d'haver aconseguit treure un bon resultat d'Istanbul on, en aquesta edició de l'Eurolliga, el Galatasaray, per exemple, ha derrotat a equips com el Praga de Marta Xargay o el Villeneuve francès.

Els altres emparellaments de quarts de final són l'Oremburg-Perfumerías Avenida, Reyer Venezia- Mersin i Hatay-Villeneuve. En cas de passar els dos equips a semifinals, Uni i Avenia s'enfrontarien per un lloc a la final.