Un programa de joves talents va descobrir Kapoor, primer hindú del Palamós

En els 120 anys d'història que compleix enguany el degà del futbol català, pel vestidor hi han passat molts jugadors estrangers. Des de l'estimat Coquito Rodríguez, el primer que va obrir la llauna de jugadors forans, fins a Lemish (Azerbadjan), passant per un bon grapat més. Alguns han deixat empremta, mentre que d'altres han arribat i marxat sense que ni el soci o aficionat se n'adonés. El Palamós s'ha caracteritzat en els darrers temps per fer fitxatges curiosos, d'aquells que criden l'atenció per la seva procedència o pel cognom que tenen i l'últim és el del jove nascut a Delhi (Índia), Luv Kapoor, primer hindú que jugarà en categoria estatal.

Fa unes temporades, i també en el mercat d'hivern, els palamosins van incorporar Aliou Doumbia, un jugador africà de 20 anys, de Mali, i conegut sobretot per ser el cosí de Seydou Keita, qui va ser migcampista del Barça. El 2006, un altre jove de 20 anys, Anthony Lukic, es convertia en el primer australià del club. Lukic, nascut a Sydney, arribava amb l'aval d'haver estat internacional sub 16 amb Austràlia. Fa tot just un any va arribar Nico Zanetti, nebot de l'ex jugador de l'Inter i de la selecció argentina, Javier Zanetti. De moment tots han passat sense pena ni glòria i si Zanetti no va arribar ni a debutar, Lukic tan sols va jugar 25 minuts. Caldrà veure com respon Kapoor, de 19 anys, que va destacar en un programa per captar nous talents indis que va desenvolupar el Metz. Amb només 15 anys va fitxar pel Metz després de realitzar un draft de tecnificació de nens de l'Índia.