? El Camp Nou va registrar ahir en el partit de Copa del Rei contra el València una de les assistències més fluixes de tota la temporada. En total van ser 50.959 espectadors els que es van acostar al Camp Nou en una freda nit. Aquesta xifra significa la segona pitjor entrada de la temporada, només emptjorada en el partit contra l'Sporting de Portugal en Lliga de Campions amb 48.336 espectadors, un duel intranscendent que no servia per a res perquè l'equip ja estava classificat. El fred, l'horari (2/4 de 10) i el fet que hagués plogut durant bona part de la jornada van fer que molts aficionats apostessin per quedar-se a casa.