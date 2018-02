El Barça defensarà Busquets i Piqué de l'expedient pels comentaris contra l'Espanyol

El portaveu de la Junta Directiva del Barça, Josep Vives, va assegurar ahir que el club blaugrana presentarà al·legacions al Comitè Antiviolència per l'obertura d'un expedient als jugadors Gerard Piqué i Sergio Busquets per les seves declaracions després del derbi de Copa del Rei contra l'Espanyol, en no veure-hi «incitació a la violència». «El club defensarà els seus jugadors. Pensem que les seves declaracions no sostenen en cap cas una incitació a la violència i formularem les al·legacions oportunes davant l'expedient que s'ha obert», va assegurar Vives en roda de premsa.

La petició d'obertura d'expedient per part de l'Espanyol va ser estimada pel Comitè i un jutge decidirà si hi ha o no sanció per als jugadors. Busquets, per la seva banda, va comentar que els jugadors blanc-i-blaus havien celebrat massa la victòria en l'anada just després del partit de tornada, en què el Barça va remuntar l'eliminatòria. Més debat van crear les paraules de Gerard Piqué, que s'ha referit en diverses ocasions al club blanc-i-blau com «Espanyol de Cornellà». Malgrat que el central blaugrana va explicar després que es referia a l'«obvietat» que l'estadi i seu de l'Espanyol són a la localitat del Baix Llobregat, al club rival veuen en aquestes declaracions una mica de xenofòbia i incitació a la violència. Tot i això, Vives va voler rebaixar la tensió existent abans que demà, de nou en l'RCDE Stadium, es jugui un altre derbi, en aquest cas a la Lliga Santander. «És la nostra obligació mantenir la tranquil·litat i no contribuir a la sobreexcitació», va admetre.