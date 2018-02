Zinedine Zidane: «La Lliga encara no està sentenciada»

L'entrenador del Reial Madrid, Zinédine Zidane, va afirmar ahir que confia «cegament» en els seus jugadors tot i l'eliminació a la Copa i d'estar a 19 punts del líder, el Barça, a la lliga i va assegurar que la competició domèstica «no està sentenciada», a més d'apel·lar a mantenir «la concentració des del minut 1 al 90» en el partit d'avui davant el Llevant al Ciutat de València (20.45). «Estem junts, és un moment complicat. Sempre he notat els jugadors concentrats, fins i tot quan hem tingut moments difícils. Alguns poden pensar que he dit això per no tenir problemes, però confio només en la meva plantilla cegament. Confio molt en la meva plantilla, i ella m'ho torna. Ells estan lluitant, saben que això no està acabat»«, va declarar Zidane en la roda de premsa prèvia.

De cara al partit d'aquest vespre, Zidanes recupera Sergio Ramos i Isco i també podrà fer jugar Varane i Cristiano Ronaldo. El tècnic local, Muñiz, té les baixes de José Campaña i Chema Rodríguez per fer un equip inicial que és una incògnita després que el Llevant hagi incorporat set jugadors en aquest mercat d'hivern.