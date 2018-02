El Bordils veu frenada la bona ratxa amb una derrota a Santander

El Bordils ha perdut aquest migdia a la pista del Sinfín de Santander, trencant d'aquesta manera una ratxa de dos triomfs seguits que li havia permès sortir del descens. Malgrat haver caigut, l'equip de Sergi Catarain continua fora dels llocs que porten a Primera Nacional, amb un punt de marge sobre el Palma del Río. El Bordils ha anat sempre per darrere en el marcador, a remolc d'un equip càntabre que reforça les seves opcions de disputar la promoció d'ascens. Al descans els locals manaven per un clar 11-6. A la represa el Bordils ha intentat fer un pas endavant que només li ha servit per retallar distància però que mai li ha donat opcions d'endur-se el partit. Dissabte que ve els gironins rebran el Cisne al Blanc-i-Verd.