El Girona es manté en un núvol en superar el Caldes

El Girona segueix vivint en un moment molt dolç i ahir, amb remuntada inclosa, es va desfer a Palau del Caldes (4-2). El conjunt entrenat per Ramon Benito, que encadena set partits sense conèixer la derrota, va veure com el rival en qüestió d'onze minuts s'havia posat 0 a 2 al davant a l'electrònic. Tocava capgirar l'electrònic i el Girona ho va fer a base de gols i bon hoquei. Als deu minuts de la represa, gràcies a les dianes de Manel Garcia primer i el doblet de Gelmà ja estava per davant al marcador. Pelícano rubricava la remuntada i confirmava tres punts més pel conjunt gironí quan encara faltaven vuit minuts pel final. La victòria manté quart el Girona, confirmant jornada a jornada la històrica temporada que està realitzant. El proper cap de setmana els blanc i vermells es desplacen a la pista del Lleida.



L'actual campió d'Europa, el Reus Deportiu, no va donar cap opció a un Palafrugell combatiu però superat per un equip ple d'estrelles. Els reusencs van estar molt encertats de cara porteria, no tant com els gironins, que van errar dos llançaments de penal, el primer amb empat a zero al marcador. El Palafrugell, que va marcar dos gols, obra de Ruiz i Brugué, els va fallar les forces davant els tarragonins, que van fer sang a base de gols als últims minuts.