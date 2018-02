L'embranzida del Bordils es posa a prova a la difícil pista del Sinfin càntabre

Fa una volta, l'Auto Gomas Sinfin furgava a la ferida d'un Bordils que no havia començar gaire bé la temporada. 25 a 29 al Blanc-i-Verd i els dubtes que començaven a aparèixer al voltant d'un equip, el gironí, que any rere any havia hagut de superar-se a ell mateix per mantenir la categoria, però que aquesta vegada no oferia tan bones sensacions. Si més no, el temps ha servit per calmar els ànims i apagar les alarmes que llavors s'encenien. Viu un altre moment el Bordils de Sergi Catarain, que s'ha refet amb el pas de les jornades. «Estem en un molt bon moment. Hem assolit un bon nivell en defensa i en atac apliquem a la perfecció el que practiquem durant la setmana», diu el tècnic. Una dinàmica que l'equip intentarà posar a prova aquest migdia (12:00 hores) a l'exigent pista d'un conjunt, el càntabre, que ve d'Asobal i que ha mantingut bona part de la plantilla del darrer curs.

A La Albericia, a més, els locals només han encaixat un parell de derrotes en tota la temporada. L'última, el 5 de novembre en un 29-31 amb el Torrelavega. Números que espanten, com també els 79 gols del central madrileny Nacho Vallés, un dels màxims anotadors de tota la Lliga. «Ells són els favorits. Mantenen el bloc i són un equip amb molt de nivell. Hem de fer molt bé les coses si volem guanyar», confessa Catarain. Tot i això, la pressió és per als de casa. El Bordils té una altra batalla i de moment, va fent la seva feina. Enllaça dues victòries consecutives (28-21 a l'Agustinos i 21-20 al Nava) el conjunt gironí. «Venim amb la tranquil·litat de guanyar un rival directe. És un duel complicat, però no estem pressionats. Sortirem a guanyar, amb un plantejament ofensiu. Qualsevol punt serà benvingut i més si és amb una pista així, on ells estan obligats a guanyar-nos. Jugarem amb els seus nervis». Uri Márquez, Ferran Pou i Xavi Montero són baixa.