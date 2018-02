El Llagostera visita Formentera, un rival directe per a la salvació

El Llagostera visita avui (12 h) el camp del Formentera amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que permeti als blaugrana sortir de la zona baixa de la classificació davant un rival directe com ho és el conjunt de les Pitiuses. Els locals fa tres partits seguits que no guanyen i estan una posició per sobre dels d'Óscar Álvarez, que estan en zona de play-off pel descens, amb els mateixos punts. Els gironins fa quatre jornades que no perden -1 victòria i 3 emptats. Álvarez, que ja podrà asseure's a la banqueta després de la sanció, no podrà comptar amb Álex Colorado, que en el partit del seu retorn, fa set dies, el van expulsar.