El Madrid torna a oferir la seva versió més gris i es deixa dos punts a València

A només onze dies de rebre el Paris Saint-Germain en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, el Reial Madrid segueix tan espès i erràtic com ha demostrat al llarg d'aquesta temporada. De res ja serveixen les golejades contra el Deportivo i el València, un miratge veient la imatge, i també el resultat, d'anit al Ciutat de València. Contra un Llevant que lluita per no baixar, els de Zidane van tornar a carburar ben lluny de les seves possibilitats, oferint una imatge pobre i rebent l'empat definitiu al tram final. El seu botxí va ser l'italià Pazzini, fitxat aquest mateix mercat d'hivern.

Notable al primer temps, el Madrid va decaure al segon acte. Com li sol passar. Sergio Ramos feia justícia al que s'estava veient al damunt de la gespa amb un bon gol de cap al minut 11. Després, tocar i tocar, però sense profunditat. Molta possessió, però lluny de crear perill i de mossegar. De mica en mica, el Llevant va anar despertant i abans del descans Boateng aprofitava un rebuig de Keylor Navas per ajustar el seu xut al pal i fer pujar l'1-1 a l'electrònic. Molt millor va estar l'equip local a la represa, atropellant un Madrid superat, que va tenir en el seu porter el millor home. Tot i que s'ensumava el 2-1, els blancs també van dir-hi la seva i, en una d'aquestes, Isco feia callar l'estadi. Però no li va servir de res perquè Pazzini, amb un xut creuat, anotava el 2-2 mentre Cristiano Ronaldo s'ho mirava tot enfadat des de la banqueta.