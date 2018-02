Olot i Peralada es queden sense gol en el derbi

Olot i Peralada s'han quedat sense gol en el derbi gironí de Segona B que s'ha jugat aquest migdia al Municipal de la Garrotxa. El resultat manté la ratxa d'imbatibilitat dels dos equips aquest 2018; els locals continuaran fora del descens, amb 26 punts, un per sobre de la plaça de promoció de descens, que marca el Formentera, i dos més que el Peralada, que seria el primer equip que ara baixaria directe. El derbi ha despertat molta expectació i malgrat la pluja i el fred, ha reunit uns 1.300 aficionats.

La primera part ha sigut dominada per l'equip de Garrido. L'Olot ha sortit en busca de la victòria i ha tingut ocasions gràcies a Cosme i, sobretot, Marc Mas. La pilota era completament pels locals i el Peralada amb prou feines podia inquietar l'àrea de Ginard. Les coses s'han igualat, però, a la represa. Paik ha tingut la primera pel bàndol visitant, i poc després el tècnic local donava entrada a Xumetra en busca de la seva velocitat per sorprendre per la banda. El partit, però, ha anat baixant de revolucions i s'ha arribat a la recta final amb l'emoció que provocava la incertesa del resultat, però sense cap dominador clar ni en futbol ni en ocasions.

Olot: Ginard, Jose, Carles Mas, Barnils, Guzmán, Masó, Blázquez, Héctor, Marc Mas (Alfredo, min. 88), Pedro (Xumetra, min. 63) i Marc Cosme (Uri Santos, min. 74).

Peralada: Marc Vito, Maxi Villa, Estellés (Cesc Clotet, min. 33), Diaby, Santi Bueno, Èric Montes, Paik, Carbonell, Manel, Coro (Joel Arimany, min. 57) i Iu Ranera (Romero, min. 76).