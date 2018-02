El Palamós està obligat a trencar la ratxa negativa de resultats

Aquest migdia, els de Pitu Batlle es mesuren a un Pobla de Mafumet que mira cap amunt i fa de la fortalesa defensiva una de les seves millors armes. Després de dos empats consecutius i en zona de descens, el Palamós té clar que no pot seguir sumant d'un en un i que necessita fer-ho de tres en tres. Batlle no podrà comptar amb el lesionat Lluc Banús, ni tampoc amb el sancionat Sergio Garcia ni amb el darrer fitxatge, Luv Kapoor, que tot i disposar de la fitxa no ha entrat a la convocatòria.