El Quart guanya la Lliga Catalana EBA

Els de Carles Ribot, liderats per Edu Camós i Pau Vila, autors de 18 i 16 punts respectivament, han hagut de treballar fins a l'últim moment per fer-se amb el títol. Al descans, els gironins perdien de cinc (35-40), però a la represa, han sabut capgirar la situació, primer amb un 62-59, més tard amb el 74-65, i finalment amb el 81-72 definitiu.