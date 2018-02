Toca aparcar Europa per seguir sumant a la Lliga

Que si Eirene, que si Galatasaray, que si Eurocup... Està molt bé que, a principis de maig, es faci bullir l'olla parlant de tot això. Senyal que l'Spar Citylift Girona encara està viu a Europa i que manté ben viu el seu somni de fer-la grossa a nivell continental. Però seria una equivocació focalitzar tots cinc sentits en només una direcció i deixar de banda el dia a dia. Perquè la Lliga segueix i l'equip gironí manté ben intactes les seves opcions de lluitar-li el títol a la seva bèstia negra, Perfumerías Avenida. Ara bé, perquè això sigui una realitat, no val a badar. Aparcar l'exigent visita de dimecres a terres italianes i el recent sorteig a l'Eurocup, per centrar-se en la cita d'aquesta tarda contra el Lacturale Art Araski. Aquest és l'objectiu que vol traslladar Èric Surís a les seves jugadores. Una plantilla que necessita recuperar-se ben ràpidament a nivell físic, però sobretot mental, per sumar una nova victòria que serveixi per mantenir-se a la part alta de la classificació just abans d'una nova aturada per a les seleccions.

«El partit ens demanarà un extra. Estem parlant del Galatasaray, de l'eliminatòria amb el Ragusa... Tot això està molt bé, però hem d'aparcar-ho i centrar-nos en el proper partit», avisa Surís, qui veu l'Araski de Madelen Urieta com un rival «molt incòmode» i ben equilibrat. «Té molts recursos, tàcticament parlant. En defensa utilitza moltes alternatives i t'exigeix estar ben concentrat. I en atac és d'allò més equilibrat. Disposa d'una mica de tot». No és d'estranyar que, per a avui, el tècnic esperi un duel de «molta exigència». Tot i navegar per la part mitja de la classificació, les vitorianes compten amb alguna jugadora interessant. L'Aler-pivot nord-americana Julia Forster, que acumula 10,6 punts per partit; també la base veneçolana Roselis Silva o l'aler Marta Tudanca. El seu big three particular, a qui se li ha de sumar l'holandesa Van Adell i la navarresa Etxarri.

El gran dubte és veure quin serà l'estat físic de les dues interiors de l'Uni. Colhado i Alminaite van acabar l'últim partit amb dos cops i, tot i que no s'han recuperat al cent per cent, jugaran. «Això no és futbol. No podem jugar sense pivots. Faran l'esforç que puguin», diu Surís.